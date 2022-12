Prinses Amalia is vandaag negentien jaar geworden. Dat betekent dat de dochter van Willem-Alexander en Máxima nu precies een jaar officieel troonopvolger is. Wat is er allemaal gebeurd in haar veelbewogen jaar?

Vanaf het moment dat Amalia achttien wordt, is zij degene die de troon bestijgt als er onverhoopt iets met haar vader gebeurt. Haar verjaardag geeft het startsein voor een hoop nieuwe stappen. Langzaamaan wordt ze verwelkomd in de koninklijke wereld en maakt ze kennis met de taken van haar vader.

Zo wordt Amalia de dag na haar verjaardag binnengeleid in de Raad van State. Die adviseert de regering over wetten en verdragen. De prinses zit vanaf haar achttiende verjaardag in de raad, net als haar beide ouders. Pas na haar studie zal Amalia vaker deelnemen aan de vergaderingen.

De eerste maanden van 2022 geniet Amalia van haar tussenjaar. Na het afronden van de middelbare school kiest de prinses ervoor een jaar pauze te nemen van haar studieboeken. In die periode reist ze naar het buitenland, waar ze onder meer wordt gezien in New York, en doet ze een stage bij het Oranje Fonds. Ook is ze actief als vrijwilliger bij andere organisaties.

Eind april viert Amalia haar eerste Koningsdag als officiële troonopvolger. Dat zie je terug in het verloop van de dag. Ze neemt een prominentere plek in en beantwoordt vragen van de aanwezige pers. "Ik heb veel dingen gedaan die mij een stapje verder helpen", vertelt ze over haar tussenjaar. "Creatieve en leerzame dingen. Ik ben dankbaar voor de privacy die mij daarbij gegund is."

Haar eerste studiejaar komt in zicht, dus maakt ze haar studie bekend. In mei vertelt de prinses dat ze de bachelor Politics, Psychology, Law and Economics aan de Universiteit van Amsterdam gaat volgen.

Daarnaast loopt Amalia ook alvast warm voor het toekomstige koningschap. Ze behaalt haar jachtakte, die ze moet hebben om Kroondomein Het Loo te beheren. Ook reist ze met haar ouders mee naar Oslo voor een galadiner ter gelegenheid van de Noorse prinses Ingrid Alexandra. Het is Amalia's eerste officiële reis als Prinses van Oranje.

Op een van de eerste zomerdagen vindt de traditionele zomerfotosessie plaats. Voor het eerst beantwoordt ook Amalia vragen van de pers. Tegen NU.nl zegt ze dankbaar te zijn dat ze ondanks de woningnood in Nederland een kamer heeft gevonden. Amalia blijkt met huisgenoten te gaan wonen aan de grachten van Amsterdam.

Het studiejaar van Amalia begint in september, maar ze kan niet lang genieten van haar tijd op zichzelf. In oktober vertellen haar ouders dat hun dochter wordt bedreigd, nadat half september al naar buiten is gekomen dat haar beveiliging wordt opgeschroefd.

Criminelen zouden het op de kroonprinses en minister-president Mark Rutte voorzien hebben. "Ze kan eigenlijk haar huis niet uit. Het heeft heel grote consequenties voor haar. Ik vind haar heel dapper", zegt Máxima.

Daarna komt er logischerwijs weinig tot niets over de prinses naar buiten. Haar veiligheid heeft nu de hoogste prioriteit.

Toch maakt Amalia, geheel tegen de verwachting in, begin november haar opwachting tijdens een fotosessie met haar familie. De sfeer tijdens het persmoment is ontspannen en ook de prinses maakt een rustige indruk. De pers mag geen vragen stellen en kan dus niet vragen hoe het nu met haar gaat.

Daar zal begin volgend jaar verandering in komen. Dan brengt de prinses met haar ouders een kennismakingsbezoek aan het Caribisch deel van de Koninkrijk. De kans lijkt groot dat Amalia tijdens het twee weken durende bezoek vragen zal beantwoorden van de pers. Dan horen we mogelijk hoe het met haar gaat.