Prinses Anne en prins Edward mogen van parlement invallen voor koning Charles

Vorige maand diende koning Charles een verzoek in om zijn 72-jarige zus Anne en 58-jarige broer Edward toe te voegen aan de lijst van zogeheten Counsellors of State.

Zij zijn bij wet bevoegd om namens koning Charles officiële taken uit te voeren als hij bijvoorbeeld ziek is of in het buitenland is voor een reis. Die rol wordt doorgaans vervuld door de huwelijkspartner van de zittende vorst en de volgende vier volwassenen in de lijn van opvolging.