Hofdame Buckingham Palace stapt op na racistische opmerkingen

Buckingham Palace heeft geschokt gereageerd op het incident waarbij dinsdagavond een gast racistisch werd bejegend door een hofdame. In een verklaring noemt het hof de opmerkingen van de vrouw "onaanvaardbaar en zeer betreurenswaardig". De paleismedewerker in kwestie heeft haar functie per direct neergelegd.

De hofdame vroeg Ngozi Fulani, de voorzitter van een liefdadigheidsinstelling die strijdt tegen huiselijk geweld, meerdere malen naar haar nationaliteit. Fulani was te gast bij een receptie die door de Britse koningin Camilla was georganiseerd.

Hoewel Fulani meerdere keren zei Britse te zijn, bleef de medewerker haar vragen waar ze "werkelijk" vandaan komt. Een getuige vertelde BBC News dat de opmerkingen van de medewerker "beledigend en racistisch" waren.

Buckingham Palace zegt de kwestie uiterst serieus te nemen en heeft een onderzoek ingesteld. Ook is er contact opgenomen met Fulani en is ze uitgenodigd om langs te komen om haar ervaringen persoonlijk te delen. Volgens het paleis worden "alle leden van de hofhouding herinnerd aan het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid dat ze te allen tijde moeten handhaven".

De hofdame in kwestie heeft haar excuses aangeboden en is per direct opgestapt.

Volgens Britse media is de vrouw de peetmoeder van prins William. Hij heeft dit niet bevestigd, maar de kroonprins heeft wel gereageerd op het nieuws. "Er is in onze maatschappij geen plek voor racisme", staat in zijn verklaring. "De uitlatingen waren onacceptabel en het klopt dat de persoon in kwestie onmiddellijk is opgestapt."

