Meghan en Harry met de dood bedreigd toen ze in Engeland woonden

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn meerdere malen met de dood bedreigd toen zij in Engeland woonden. Dat heeft Neil Basu van de antiterrorisme-eenheid van de Engelse politie verteld aan Channel 4 News. Er zijn ook mensen vervolgd voor hun daden.

Basu neemt deze week afscheid van zijn functie als hoofd van de antiterrorisme-eenheid. In een interview over zijn werk kreeg hij de vraag of Meghan en Harry inderdaad bedreigd werden.