Bruidstaart Charles en Camilla valt niet in de smaak op veiling

Een stuk bruidstaart van het huwelijk van de Britse koning Charles en koningin-gemalin Camilla is niet verkocht op een veiling. Het gebak had 400 tot 600 pond (ongeveer 460 tot 690 euro) moeten opleveren, maar haalde woensdag de minimumprijs niet. Dat vertelde veilingmeester David Broom aan BBC News

Het stuk taart is zeventien jaar geleden gebakken door een bakker uit Lincolnshire en zit nu in een souvenirblikje met koninklijk monogram.

Broom zei dat de verkoop misschien mislukt is doordat er een grote hoeveelheid van de taart is gemaakt. Dit zou het baksel minder aantrekkelijk maken voor eventuele kopers. Er gingen destijds twintig flessen cognac en meer dan duizend eieren in de taart.