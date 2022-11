Elizabeth en Philip trouwden 75 jaar geleden: zo zag hun bruiloft eruit

Een taart van 3 meter hoog, 2.500 cadeaus en tweeduizend gasten: het is zondag precies 75 jaar geleden dat koningin Elizabeth en prins Philip trouwden. Het huwelijk was overal ter wereld live op de radio te volgen. Hoe zag het majestueuze huwelijk eruit?

Elizabeth en Philip ontmoeten elkaar voor het eerst op een bruiloft: die van prinses Marina van Griekenland en Denemarken en de Britse prins George, in 1934. Elizabeth is dan pas acht jaar, Philip was dertien. Vijf jaar later beginnen ze elkaar liefdesbrieven te sturen. Als Elizabeth achttien is, krijgen ze een relatie.

Met een driekaraats diamant vraagt Philip Elizabeth in 1946 ten huwelijk. In de zomer van 1947, dertien jaar na hun eerste ontmoeting, wordt hun verloving bekendgemaakt.

Het Britse volk heeft maar kort de tijd om te wennen aan de verloofde van de troonopvolger. Slechts vier maanden na de aankondiging van hun verloving, op 20 november 1947, trouwen Elizabeth en Philip. De plechtigheid vindt plaats in de Westminster Abbey, waar ook de ouders van de toekomstig koningin trouwden. Zes jaar later zal ze haar vader opvolgen als staatshoofd.

Elizabeth en haar bruidsmeisjes. Foto: Royal.uk

Elizabeth wordt omringd door acht bruidsmeisjes, onder wie haar zus prinses Margaret. Verder zijn er nog zo'n tweeduizend gasten aanwezig in de Westminster. Ook prinses Juliana en prins Bernhard zitten in de kerk.

De jurk van Elizabeth is ontworpen door Normal Hartnell. Meerdere ontwerpers mogen een idee opsturen, maar die van Hartnell - geïnspireerd op een schilderij van kunstenaar Botticelli - is favoriet. De jurk is bezaaid met kristallen en parels, heeft een hartvormige halslijn en een rok die reikt tot de grond. De sleep is 4,5 meter lang.

Elizabeth draagt twee parelkettingen, allebei erfstukken uit de familie. Ze zijn een huwelijkscadeau van haar vader koning George VI. Verder draagt ze een tiara met diamanten en haar trouwring is gemaakt van goud.

Het publiek kan thuis het huwelijk op de voet volgen: via BBC Radio wordt de registratie wereldwijd uitgezonden. Ruim 200 miljoen mensen luisteren mee hoe Elizabeth het jawoord geeft aan Philip.

Als de ceremonie voorbij is, gaan ze met de gasten aan tafel. Op het menu staat patrijs, boontjes, aardappelen en een royaal dessert met ijs en aardbeien. En natuurlijk is er een bruidstaart: eentje van drie meter hoog, versierd met monogrammen en figuurtjes die hun hobby's uitbeelden. De taart wordt aangesneden met een zwaard dat Philip cadeau kreeg van zijn schoonvader.

Na afloop gaat het kersverse bruidspaar naar het balkon van Buckingham Palace om het publiek toe te wuiven. Duizenden mensen zijn toegestroomd om ze te kunnen zien.

Veel gasten betekent ook veel cadeautjes. In totaal ontvangen Elizabeth en Philip ruim 2.500 presentjes en ook nog eens tienduizend schriftelijke felicitaties. Ze krijgen onder andere een naaimachine van Singer, een koelkast en een picknickmand (van Elizabeths zus Margaret). Een groot deel van de cadeaus werd tentoongesteld voor het publiek.

Philip overlijdt in april 2021, Elizabeth in september 2022. Als we het paar mogen geloven, hebben ze altijd een fijn huwelijk gehad. "De belangrijkste les die we hebben geleerd, is dat tolerantie het belangrijkste ingrediënt is in een huwelijk", zegt Philip tijdens hun gouden huwelijk in 1997. "En geloof mij: de koningin kan behoorlijk goed tolereren."

