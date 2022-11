België viert Koningsdag met lintjes, maar zonder rommelmarkt of koekhappen

België hangt op 15 november de zwart-geel-rode vlag uit om Koningsdag te vieren. Maar het programma ziet er bij onze zuiderburen heel anders uit dan op Koningsdag in Nederland: van koekhappen of een feestelijk bezoek aan een stad is geen sprake.

Koning Leopold werd op 21 juli 1831 benoemd tot de eerste koning van België. Sinds dat jaar wordt Koningsdag gevierd. Dan nog op Leopolds geboortedag 16 december. Dat wordt later 15 november, de geboortedag van zijn opvolger Leopold II. De datum wordt in de jaren daarna nog aangepast, maar uiteindelijk weer teruggezet naar 15 november.

Waar de koninklijke familie in Nederland een stad bezoekt en daar wordt getrakteerd op optredens, proeverijtjes van de lokale keuken en andere feestelijkheden, is dat in België niet het geval. Sterker nog, koning Filip en zijn vrouw Mathilde wonen de dag niet eens bij. Onze zuiderburen vinden het ongepast als de koning zelf zijn eigen dag meeviert: want hij kan zichzelf niet vieren. Wel krijgt koning Filip een dagje vrij.

De overige leden van de koninklijke familie, zoals Albert en Paola (de ouders van Filip), zijn wel aanwezig in het Paleis der Natie in Brussel. Daar zetelt het parlement en vindt een plechtige zitting plaats. De Belgische variant is dus stuk zakelijker en minder feestelijk dan de Nederlandse Koningsdag.

Naast leden van de koninklijke familie zijn er ook prominente genodigden in de zaal. Er vinden toespraken plaats en er worden onderscheidingen in de nationale orden uitgereikt, zoals de Leopoldsorde. Dit kan je vergelijken met de lintjesregen in Nederland, waarbij ook mensen worden geridderd die iets belangrijkst hebben bijgedragen aan de Nederlandse samenleving. Ook gaat de koninklijke familie naar de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal voor het Te Deum, een dankdienst van de katholieke kerk.

Het is vandaag voor een deel van België een vrije dag. De scholen zijn gewoon open, maar veel ambtenaren hebben op 15 november wel vrij. Er worden wat concerten en andere evenementen georganiseerd, maar niet zo uitgebreid en feestelijk als in Nederland. Want de meeste mensen moeten tenslotte 'gewoon' werken.

Toch heeft België wél een soortgelijke feestdag: op 21 juli, middenin de zomer, viert het land een landelijke (en naamloze) feestdag. Het heeft wel een koninklijk tintje, want 21 juli is de datum dat koning Leopold de grondwettelijke eed als koning aflegde. Iedereen is op die dag dan vrij en winkels, banken en andere openbare diensten zijn dan gesloten. 's Avonds wordt de dag afgesloten met vuurwerk.

