Van affaire tot doodsbedreiging: Minnares sleept Spaanse koning voor de rechter

"Ik was bang om op een dag dood in een tunnel te eindigen, net als prinses Diana." Het zijn woorden van de Deense zakenvrouw Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Als zij in 2004 de toenmalig Spaanse koning Juan Carlos leert kennen, verwacht ze niet dat ze een kleine twintig jaar later tegenover hem in de rechtszaal zal staan. Deze week is het toch echt zover. Welk drama ging hieraan vooraf?

Zu Sayn-Wittgenstein (nu 58) en toenmalig koning Juan Carlos (nu 84) ontmoeten elkaar achttien jaar geleden tijdens een jachtevenement. De koning zou meteen smoorverliefd op haar zijn geworden: Zu Sayn-Wittgenstein beweert dat hij haar na de eerste ontmoeting bedolf onder de bloemen en liefdesbrieven. Daarna bellen ze regelmatig en uiteindelijk ontstaat er een relatie.

De Deense zet een punt achter haar huwelijk, maar Carlos blijft bij zijn vrouw. Hij vertelt zijn minnares dat er binnen zijn huwelijk geen sprake meer is van liefde. "Hij was een van de grootste verleiders uit de royaltywereld", vertelt de zakenvrouw in de podcast Corinna and the King. "Toch voelde ik me meer zijn echtgenote dan zijn minnares." Op een gegeven moment vraagt de koning haar zelfs ten huwelijk.

De vader van Zu Sayn-Wittgenstein wordt ernstig ziek en ze besluit al haar tijd met hem door te brengen. Kort na het overlijden van haar vader, in 2009, blijkt dat Carlos al drie jaar een relatie met een ander heeft. "Het verwoestte me", aldus Zu Sayn-Wittgenstein. "Ik had dit nooit verwacht, zeker niet omdat hij me ten huwelijk vroeg. Ik liet hem duidelijk blijken dat ik het niet toestond dat hij naast mij nog andere relaties had."

De twee blijven ondanks alles wel bevriend. In Botswana komen ze elkaar in 2012 weer tegen. Zu Sayn-Wittgenstein organiseert er safari's en de Spaanse koning jaagt er op olifanten. Dat laatste leidt overigens opnieuw tot een storm van kritiek. Als Carlos bij een val zijn heup breekt, is hij er slecht aan toe. Zu Sayn-Wittgenstein besluit hem te begeleiden tijdens de vlucht naar huis. En zo lekt uiteindelijk, jaren nadat de affaire eindigde, uit dat de twee ooit samen waren.

Juan Carlos en zijn vrouw Sofia in 2018. Foto: BrunoPress

Vanaf dat moment wordt Zu Sayn-Wittgenstein continu in de gaten gehouden door de Spaanse inlichtingendienst. Althans, dat beweert ze zelf. De koning zegt dat dit gebeurt om haar te beschermen voor de media. Maar het gaat verder dan dat: Zu Sayn-Wittgenstein merkt dat haar appartement in Monaco compleet overhoop wordt gehaald. En tijdens een reis in Brazilië wordt ze gevolgd. Op een gegeven moment krijgt ze een anoniem telefoontje: "Wist je dat er heel veel tunnels tussen Monaco en Nice zijn?" Een verwijzing naar het auto-ongeluk in een tunnel waarbij prinses Diana om het leven kwam. Een doodsbedreiging, meent Zu Sayn-Wittgenstein. Later vindt ze in haar huis een boek dat gaat over de dood van Diana.

Kort daarna krijgt ze onverwachts bezoek van het hoofd van de Spaanse inlichtingendienst. "Hij zei dat hij was gestuurd door de koning. Ik mocht niet met de media praten. Als ik dat wel deed, dan zouden mijn leven en dat van mijn kinderen op het spel staan." Ze sleept de man in kwestie voor de rechter. In de rechtszaal verklaart hij "dat hij nooit een vrouw of een kind kwaad zou doen".

Het drama stopt dan niet. In 2020 Krijgen zowel Juan Carlos als zijn ex-minnares te maken met een onderzoek wegens mogelijke belastingontduiking. De koning zou in 2012 65 miljoen euro aan haar hebben overgemaakt. Dat was een gift, stelt de Deense, ze heeft verder niets met het geld te maken. Dat ook zij onderwerp van het onderzoek is, is voor haar de druppel.

Ze stapt naar de rechter en klaagt de in 2014 afgetreden koning aan. Zu Sayn-Wittgenstein zegt jarenlang te zijn bespioneerd in opdracht van de koning en dat ze talloze dreigementen heeft ontvangen. Niet alleen omdat Carlos wilde dat ze niet met de pers sprak, maar ook omdat hij de 65 miljoen euro terug wil. De zakenvrouw eist dat de oud-koning geen contact meer met haar mag opnemen. Ook wil ze een schadevergoeding voor de psychische schade die ze heeft geleden.

Niet geheel toevallig verschijnt een paar dagen voor de zaak van start gaat de podcast waarin Zu Sayn-Wittgenstein ongecensureerd haar verhaal doet. Ze legt uit hoe hun liefde ontstond, maar vooral waar het misging. Eén ding is zeker: wat de rechter ook besluit, de reputatie van Juan Carlos ligt definitief aan diggelen.

2:07 Afspelen knop Ex-minnares klapt uit de school over Spaanse oud-koning: dit valt op

Aanbevolen artikelen