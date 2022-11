Prinses Amalia maakt ontspannen indruk tijdens moeilijke tijd in haar leven

Hoewel de beveiliging rond prinses Amalia flink is opgeschroefd, kwamen alle leden van het koninklijk gezin vrijdagmiddag toch naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam om samen op de foto te gaan. En de sfeer was heel ontspannen.

Vanwege de dreiging aan het adres van Amalia verwacht je misschien dat in de Nieuwe Kerk de beveiligers in groten getale aanwezig zijn. Of dat iedereen uitgebreid gefouilleerd wordt. Maar eigenlijk valt er wat dit betreft niets bijzonders op. Het scheelt natuurlijk dat de fotosessie binnen plaatsvindt, en niet buiten. Een verstandige beslissing, aangezien het buiten steeds harder begint te regenen.

De locatie voor de fotosessie is de Nieuwe Kerk. Daar is sinds een paar weken een tentoonstelling te zien over het leven van koningin Juliana, de overgrootmoeder van de kroonprinses. Een toepasselijke en ook sfeervolle locatie. Het is geen onbekende plek voor de familie: Willem-Alexander werd hier in 2013 ingehuldigd als koning.

Recht voor de ingang is een vak afgebakend voor de fotografen en verslaggevers, die zich een weg banen naar de beste plek. Want zoals bij iedere fotosessie met het koninklijk gezin geldt: iedereen wil de beste foto maken.

De fotosessie in De Nieuwe Kerk vervangt dit jaar het traditionele fotomoment tijdens de wintersport in Lech. Foto: ANP

Geen Lech volgend jaar

Een fotosessie in het najaar komt niet vaak voor. In eerdere jaren ging de familie tijdens de voorjaarsvakantie naar de Oostenrijkse wintersportplaats Lech, maar een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) "gaat ervan uit dat dit dit jaar niet doorgaat".

En dus is ervoor gekozen om nu foto's te maken. Eerder liet de RVD al weten deze sessie in te plannen als het hele gezin compleet is. Dus inclusief prinses Alexia, die in Wales studeert. De middelste dochter heeft deze week vakantie.

Rond de klok van 14.00 uur komt het gezin binnenwandelen. Met een grote glimlach; er heerst een ontspannen sfeer. Vragen mag de pers niet stellen, dus er mag niet worden gevraagd hoe het nu gaat met de familie - en in het bijzonder Amalia.

Maar de oprechte lach op hun gezichten blijft tijdens het hele fotomoment te zien. Sterker nog, de sfeer lijkt relaxter dan tijdens eerdere fotosessies. "Die foto wil ik ook", roept de koning als zijn echtgenote en dochters samen poseren voor de fotografen. Hij wenst de pers een prettig weekend als ze na een kleine tien minuten de zaal weer verlaten.

Streep door studentenleven

Half september kwam naar buiten dat de beveiliging rondom Amalia is opgeschroefd. Criminelen zouden het op de kroonprinses en minister-president Mark Rutte voorzien hebben. De Rijksvoorlichtingsdienst, de politie en het Openbaar Ministerie lieten weten geen uitspraken te doen over de beveiliging van de prinses.

Amalia was net naar Amsterdam verhuisd, omdat ze aan de universiteit in de hoofdstad de studie Psychology, Law and Economics volgt. Maar de prinses moest haar woning wegens de bedreigingen verlaten. Ze heeft dus amper van haar nieuwe studentenleven kunnen genieten.

Een maand later zeiden Willem-Alexander en Máxima dat Amalia haar huis niet meer uit kan. Ze woont nu vermoedelijk bij haar ouders, want de koningin zei eerder deze week tijdens hun staatsbezoek aan Griekenland: "Af en toe vind ik het wel fijn dat ze nog steeds bij papa en mama woont, terwijl dat toch niet wenselijk is voor een jongedame van bijna negentien."

Het koningspaar vertelde dat Amalia het, zoals begrijpelijk, erg moeilijk heeft met de situatie. "Ze heeft geen studentenleven zoals anderen dat hebben", zei Máxima. "Het heeft heel grote consequenties voor haar. Ik vind haar heel dapper." Haar vader Willem-Alexander zei dat Amalia "het echt heel zwaar heeft".

Tijdens het persmoment eerder deze week lieten Máxima en Willem-Alexander weten dat het naar omstandigheden goed gaat met hun dochter. "Op een gegeven moment moeten we wel beslissen wat we gaan doen, maar voorlopig gaat het goed."

