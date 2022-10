Prinsen Harry en Andrew mogen misschien niet meer invallen voor koning Charles

Prins Harry en prins Andrew kunnen binnenkort mogelijk niet meer optreden als Counsellor of State. Omdat zij geen senior leden van Britse koninklijke familie meer zijn, wordt betwijfeld of ze de titel nog mogen dragen. Het Britse Hogerhuis onderzoekt nu of de wet aangepast moet worden, meldt BBC News

Door onze entertainmentredactie

Counsellors of State zijn bevoegd om namens koning Charles officiële taken uit te voeren. Dat gebeurt als hij bijvoorbeeld ziek is of in het buitenland verblijft. Deze rol wordt doorgaans vervuld door de echtgenoot van de zittende vorst en de volgende vier volwassenen in de lijn van opvolging.

Koningin-gemalin Camilla en Charles' zoon prins William zullen een groot deel van deze taken uitvoeren. Ook Charles' zoon prins Harry, zijn broer prins Andrew en zijn nicht prinses Beatrice zouden dit volgens de wet mogen doen.

Maar er bestaat grote twijfel of zij nog wel Counsellor of State mogen blijven. Prins Harry deed eerder afstand van zijn koninklijke taken na onvrede over de gang van zaken binnen het Britse vorstenhuis. Andrew werd deze taken ontnomen, nadat hij was aangeklaagd wegens seksueel misbruik.

Zijn dochter prinses Beatrice werkt in de financiën en heeft mogelijk niet altijd tijd om een koninklijke taak uit te voeren. Daarom wordt onderzocht of deze drie personen uit de lijst met Counsellors of State moeten worden gehaald. Mogelijk worden dan andere leden uit de koninklijke familie aan de lijst toegevoegd.

Counsellors of State wonen onder meer vergaderingen van de Privy Council bij. Dat is het adviesorgaan van de Britse monarch. Ook mogen ze documenten ondertekenen en geloofsbrieven van nieuwe ambassadeurs in ontvangst nemen.

Sommige taken kan alleen de koning uitvoeren, zoals een nieuwe premier aanstellen of het parlement ontbinden. Eerder dit jaar trad Charles nog op als Counsellor of State namens zijn moeder, koningin Elizabeth. Hij opende toen het Britse parlement, omdat de vorstin vanwege gezondheidsproblemen moest afzeggen. Na haar overlijden in september werd Charles koning.

Eerder

Aanbevolen artikelen