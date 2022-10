Waarom de kans klein is dat de koning belasting gaat betalen

Dat de koning geen loonbelasting hoeft te betalen en de 'gewone' burger wel, is oneerlijk, zo vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Dus willen ze dat hij dat wel moet doen. Op NUjij kwamen hierover tientallen vragen binnen: hoe groot is de kans dat deze wens werkelijkheid wordt?

Dankzij artikel 40 van de grondwet hoeven koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Amalia geen belasting af te dragen over het geld dat ze krijgen om hun koninklijke taken te betalen. Dit terwijl hun salaris, dankzij inflatiecorrectie, is verhoogd en tegelijkertijd duizenden Nederlanders in financiële nood verkeren. Soms juist door die inflatie.