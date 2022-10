Japanse prinses Mako is jarig, waarom viert ze dat niet in eigen land?

De voormalige Japanse prinses Mako is zondag jarig. Toch viert ze haar 31e verjaardag niet in haar geboorteland. Wat deed Mako besluiten om naar het buitenland te emigreren?

Door Isabel Ockers

Mako, het dertigjarige nichtje van de Japanse keizer, verlooft zich in 2017 met rechtenstudent Kei Komuro. Het plan is dat ze al in 2018 trouwen. Maar de bruiloft wordt uitgesteld vanwege een enorme storm van kritiek vanuit de Japanse bevolking en de media.

Niet alleen omdat Mako trouwt met een 'gewone' burger, maar ook omdat Komuro alleen uit zou zijn op het fortuin van zijn verloofde. Daarnaast zou de moeder van Komuro ruzie hebben met haar ex-verloofde over een groot geldbedrag dat hij haar heeft geleend. Volgens sommigen is dit schadelijk voor de reputatie van de prinses en haar familie.

Op 26 oktober 2021 is het eindelijk zover: het stel besluit ondanks alle ophef te trouwen. In een persconferentie voorafgaand aan het huwelijk weigert Mako een aantal vragen van de pers te beantwoorden. De prinses stelt dat de media misinformatie over haar relatie hebben verspreid.

Eerder liet de prinses al weten dat ze PTSS (posttraumatische stressstoornis) heeft overgehouden aan alle negatieve berichtgeving over haar relatie. Op de persconferentie vertelt ze dat haar psychische situatie nog niet is verbeterd.

Daarnaast prijst Mako haar aanstaande echtgenoot in de persconferentie en noemt ze hem "onvervangbaar". "Het huwelijk was een keuze die ik gezien mijn liefde moest maken", zegt de prinses. "Met hem wil ik een toekomst opbouwen. Er zullen nog meer obstakels zijn, maar als koppel gaan we die overwinnen. Ik had gewenst dat er vanuit het publiek meer steun voor onze relatie was."

Met het huwelijk doet Mako sowieso afstand van haar keizerlijke macht, omdat ze met een burger trouwt. Ze weigert de bruidsschat van ruim 1 miljoen euro waar ze recht op heeft, omdat ze haar titels verliest.

De prinses gaat voor haar huwelijk bij haar hele familie langs om afscheid te nemen. Na de officiële ceremonie is ze namelijk geen lid meer van de keizerlijke familie. Een dag voor haar bruiloft bezoekt ze haar grootouders keizer-emeritus Akihito en keizerin-emerita Michiko. De keizerin zei een week eerder al dat ze haar kleindochter gaat missen.

De prinses en haar echtgenoot zijn alle media-aandacht in eigen land uiteindelijk zat en besluiten daarom te emigreren. Half november verhuist het stel naar New York, waar Komuro bij een advocatenkantoor werkt.

Er is niet veel bekend over Mako's leven in New York. De prinses heeft het namelijk niet zo op de media. Ze schijnt in een klein appartement naast Central Park te wonen en zou als vrijwilliger bij het Metropolitan Museum of Art werken, waarbij haar kunstgeschiedenisdiploma van pas komt.

"Ik zou zo graag gewoon een rustig leven in mijn nieuwe omgeving leiden", zei de prinses vorig jaar op de persconferentie. Dit lijkt aardig gelukt. Samen met haar man wordt ze regelmatig wandelend in de stad gespot, terwijl ze winkelt bij ketens als Bed Bath & Beyond.

Mako en Kei Komuro samen in New York. Foto: BrunoPress

