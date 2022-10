Tweede Kamer wil dat koning belasting gaat betalen over inkomsten

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de koning voortaan loon- of inkomstenbelasting gaat betalen over de rijksuitkeringen die hij ontvangt. Dat doet hij nu niet. De Kamer vindt dit oneerlijk, zeker in deze economisch zware tijden.

Door onze nieuwsredactie

De nieuwe regel zou gaan gelden voor de koning(in), de teruggetreden vorst(in) en eventuele echtgenoten. Koning Willem-Alexander, koning Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix hebben nu op grond van artikel 40 van de grondwet een vrijstelling van belastingen.

De motie kwam van oppositiepartij DENK. In de motie wordt de regering verzocht om een grondwetswijziging voor te bereiden.

Onder de voorstanders zijn coalitiepartij D66, PVV, PvdA, GroenLinks, SP, FVD, Volt, BIJ1 en de Groep-Van Haga. Premier Mark Rutte had de motie vorige week ontraden tijdens een debat over de begroting van het Koninklijk Huis.

De grondwet moet worden gewijzigd

Het is een lastige en langdurige procedure om de grondwet te wijzigen. Beide Kamers moeten er twee keer over stemmen, met verkiezingen ertussen, en in tweede lezing moet een tweederdemeerderheid voor de wijziging zijn.

Min of meer dezelfde partijen steunden ook een motie van de Partij voor de Dieren, die zegt dat "het van koninklijke allure zou getuigen als de koning zou afzien van de stijging van zijn toelage". Die toelage stijgt in 2023 met 276.000 euro tot ruim 6,4 miljoen euro. Kamerlid Frank Wassenberg van de PvdD vindt dat de koning van de verhoging kan afzien omdat veel burgers in Nederland het financieel ook lastig hebben in verband met de stijgende inflatie en energiekosten.

De koning liet vorige week tijdens het staatsbezoek aan Zweden weten dat hij "geen enkele invloed" op de stijging van de uitkering heeft. Verder wilde hij inhoudelijk niet ingaan op vragen over de verontwaardiging over de in totaal 464.000 euro die hij, koningin Máxima en prinses Beatrix komend jaar extra te besteden hebben.

