Rutte wil dreiging rond Amalia snel beëindigen: 'Permanent hoogste prioriteit'

Het beëindigen van de bedreigingen richting kroonprinses Amalia heeft voor het kabinet "permanent de hoogste prioriteit". Dat zei premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

Donderdag onthulden koning Willem-Alexander en koningin Máxima dat hun oudste dochter vanwege bedreigingen niet meer in Amsterdam woont. Amalia was naar die stad toe verhuisd omdat ze daar in september begon met haar studie. "Ze kan eigenlijk het huis niet uit", zei het koningspaar.