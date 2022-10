Koning Willem-Alexander over keren dat hij is uitgejouwd: 'Vat ik niet persoonlijk op'

Delen via E-mail

Koning Willem-Alexander "vat het niet persoonlijk op" dat hij meermaals is uitgejouwd. "Ik begrijp dat dat met mijn functie te maken heeft", zei hij donderdag bij een persmoment tijdens het staatsbezoek in Zweden.

Koning Willem-Alexander noemt het recht op demonstreren "een groot goed" en vindt het belangrijk dat mensen daar gebruik van kunnen maken. "Dat dat in Nederland kan, daar moeten we trots op zijn", zei hij. "Het is goed dat mensen die een frustratie hebben, dat ook naar buiten kunnen brengen."