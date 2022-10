Prinses Amalia kan huis niet uit vanwege bedreigingen en woont niet meer in Amsterdam

Prinses Amalia verblijft vanwege bedreigingen niet meer in Amsterdam. "Ze kan eigenlijk haar huis niet uit", lieten koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdag weten. "Dreiging van buitenaf heeft grote consequenties voor haar leven."

Half september kwam naar buiten dat de beveiliging rondom prinses Amalia is opgeschroefd. Criminelen zouden het op de kroonprinses en minister-president Mark Rutte voorzien hebben. De Rijksvoorlichtingsdienst, de politie en het Openbaar Ministerie lieten weten geen uitspraken te doen over de beveiliging van de prinses.

"Ik kan me voorstellen dat dit nieuws hard binnenkomt bij mensen", twittert minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. "Het is vreselijk dat dit nodig is. In eerste plaats voor de prinses zelf."