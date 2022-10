Amalia kan huis niet uit vanwege bedreigingen en woont niet meer in Amsterdam

Prinses Amalia verblijft vanwege bedreigingen niet meer in Amsterdam. "Ze kan eigenlijk haar huis niet uit", lieten koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdag weten. "Dreiging van buitenaf heeft grote consequenties voor haar leven."

Door onze nieuwsredactie

"Het is heel moeilijk voor haar. Ze heeft geen studentenleven zoals anderen dat hebben", zei koningin Máxima. Willem-Alexander "kan niet omschrijven" wat de bedreigingen aan het adres van zijn dochter met hem doen. Hij vindt de situatie "echt heel zwaar". Máxima wordt "er een beetje emotioneel van".

Volgens de koningin kan de achttienjarige prinses wel naar de universiteit. "Maar dat is het. Misschien kan ze hele goede cijfers halen. Het heeft hele grote consequenties voor haar. Ik vind haar heel dapper." Amalia begon in september aan haar studie Politics, Psychology, Law and Economics. Ze verhuisde daarvoor naar Amsterdam.

Half september kwam naar buiten dat de beveiliging rondom Amalia is opgeschroefd. Criminelen zouden het op de kroonprinses en minister-president Mark Rutte voorzien hebben. De Rijksvoorlichtingsdienst, de politie en het Openbaar Ministerie lieten weten geen uitspraken te doen over de beveiliging van de prinses.

"Ik kan me voorstellen dat dit nieuws hard binnenkomt bij mensen", twittert minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. "Het is vreselijk dat dit nodig is. In eerste plaats voor de prinses zelf. Ik garandeer dat onze veiligheidsdiensten dag en nacht keihard werken om haar veiligheid te waarborgen."

Premier Rutte is zeer bezorgd over bedreiging Amalia

Premier Mark Rutte zei in een reactie het "heel erg" te vinden voor Amalia en "zeer bezorgd" te zijn over de bedreigingen aan haar adres. "Dit is natuurlijk vreselijk nieuws en ook heel heftig."

Rutte kan verder niets zeggen over de aard van de bedreigingen of de veiligheidsmaatregelen. "Dat maakt mensen die kwaad van zins zijn te geïnformeerd", legt de premier uit. Alle betrokken instanties doen volgens hem hun uiterste best om ervoor te zorgen dat de prinses veilig is.

