Koppig, stoer, eigenzinnig: wat Willem-Alexander (niet) kan leren van oma Juliana

Aan regeltjes had koningin Juliana een hekel, net als aan de pers. Tegelijkertijd was ze sociaal betrokken en maalde ze niet om de mening van anderen. Dat Juliana een bijzondere koningin was, is duidelijk. Wat maakte haar zo uniek en in hoeverre lijkt kleinzoon Willem-Alexander op haar?

Door Danja Koeleman

"Ik hou niet van pro-to-col! Dat is gewoon mijn natuurlijke vijand", verkondigt Juliana, terwijl ze op haar knieën slaat om haar woorden kracht bij te zetten. Naast haar steekt echtgenoot Bernhard rustig een pijp op. De scène speelt zich af tijdens een televisie-interview met Maartje van Weegen in 1987. Juliana, die in 1980 aftrad, is dan al een poosje geen koningin meer. Ze vertelt breeduit over haar ervaringen als vorstin, wat ze 38 jaar lang was.

Willem-Alexander die roept dat hij een hekel heeft aan regels en Máxima die een sigaretje rookt: het is een beeld dat we nooit op televisie gaan zien. Maar heeft de koning wel andere dingen overgenomen van zijn grootmoeder?

Staatsrechtdeskundige Peter Rehwinkel ziet dat de huidige koning goed naar zijn oma heeft gekeken. "Hij heeft het geluk gehad dat hij Juliana nog heeft mogen meemaken, ook toen zij nog koningin was." Willem-Alexander heeft weleens gezegd dat hij zichzelf in zijn rol als koning aan Juliana wil spiegelen.

"Maar hij is toch een ander soort staatshoofd, die zich meer naar zijn rol gedraagt", zegt Rehwinkel. "Daarin is hij iets losser dan zijn moeder Beatrix. Maar je merkt dat hij zich er wel voortdurend van bewust is dat hij staatshoofd is." In tegenstelling tot zijn grootmoeder: "Juliana begaf zich vaker naast de rode loper, maar wist uiteindelijk wel degelijk wanneer ze die moest bewandelen."

Koningin Juliana en Prins Bernhard op vakantie in het Italiaanse Porto Ercole. Foto: Bettmann/Getty Images

Geen koningin, maar maatschappelijk werkster

"Koningin Juliana's verdienste is dat ze door zichzelf te zijn met stille kracht het beeld van de monarchie omver heeft geworpen", schreef Diana Ozon op haar website. De punkdichteres, bewonderaar van de vorstin, licht in gesprek met NU.nl toe dat Juliana het koningshuis benaderbaar heeft gemaakt. Net als Rehwinkel is zij betrokken bij de Juliana-tentoonstelling die vanaf dit weekend te zien is in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

"Ze stond dicht bij de mensen en had een hele ontspannen verhouding met de burgers. Ze kwam absoluut niet stijf over." Ozon vindt dat Willem-Alexander dit in ere heeft gehouden. "Hij zorgt voor een ontspannen en benaderbaar koningshuis, dat zijn oma in het leven heeft geroepen."

Rehwinkel noemt Juliana "lief en warm". "Wat ook voor haar sprak was, dat ze sociaal enorm betrokken was. Juliana zei: 'Als ik geen koningin was, dan was ik maatschappelijk werkster geworden.' Men had een zwak voor haar, hoe onmogelijk ze soms ook kon zijn. Want ze had een hekel aan protocol: haar koppigheid was kenmerkend voor haar. Ze voelde zich niet verheven boven anderen. Daarin sloeg ze soms door, maar dat paste wel in die tijd."

1:11 Afspelen knop Bekijk hier hoe koningin Juliana werd ingehuldigd in 1948

'In de punkwereld werd ze op handen gedragen'

Niet voor niets was Juliana een van de 'idolen' in de punkwereld. Deze subcultuur ontstond in de jaren zeventig en verzette zich tegen de gevestigde orde. Ozon vertelt dat Juliana vaak voorkwam in kranten en andere beeldende uitingen van de punkcultuur. "En altijd in gunstige zin. De punkwereld droeg haar op handen."

"Ze was stoer en eigenzinnig. Ze was de vrouw die krentenbroden in ontvangst nam en op haar rubberen laarzen hulp verleende tijdens de watersnoodramp. Een heel ander imago dan bijvoorbeeld koningin Elizabeth had", zegt Ozon.

Wat dat betreft lijken Willem-Alexander en Juliana op elkaar, vindt de punkdichter. "Hij gaat niet met zijn rug naar de pers toe staan en gaat op de foto met mensen als zij dat vragen. Maar wat hij wel van zijn moeder heeft geleerd: zorg dat je in je rol blijft."

Juliana stond afgebeeld op een lidmaatschapskaart van punkclub DDT666.

Juliana weigerde doodstraf toe te staan

Juliana liet die rol juist regelmatig los. Niet alleen omdat dit in haar aard zat, maar ook omdat ze voor haar familie wilde zorgen. Ook daarin kon ze ver gaan, en dat is iets waar Willem-Alexander beter geen les uit kan trekken. Een lichtend voorbeeld is de Greet Hofmans-affaire, vernoemd naar de alternatieve genezeres die de koningin in huis haalde. Hofmans moest er onder meer voor zorgen dat de oogafwijking van haar dochter, prinses Christina, werd verholpen.

De affaire leidde tot spanningen binnen Juliana's huwelijk, omdat echtgenoot Bernhard niks zag in de methoden van Hofmans. "Juliana stond niet altijd op haar strepen, maar wel als het om haar familie ging", zegt Rehwinkel. Dat geldt ook voor politieke kwesties. "Ze kon zich goed schikken, tenzij het op haar geweten aankwam. Dan hield ze haar poot stijf." Zo weigerde Juliana, fervent tegenstander van de toen nog bestaande doodstraf, soms executies van oorlogsmisdadigers toe te staan.

Juliana trad in 1980 af. Ze overleed in 2004 aan de gevolgen van een longontsteking. Ze leed toen al lange tijd aan dementie. "Langzaam verdween ze uit het zicht", zegt Rehwinkel. "Maar uit de harten van de Nederlanders is ze nooit verdwenen."

Aanbevolen artikelen