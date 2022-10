Voorafgaand aan het diner van dinsdag hield koning Willem-Alexander een toespraak, die hij luchtig instak. 'Festiviteiten hier gaan vaak vergezeld met de muziek van ABBA. Zo vierde u dit jaar uw verjaardag op de klanken van Dancing Queen', sprak Willem-Alexander Carl Gustaf toe. De Zweedse koning viert in 2023 zijn vijftigjarig jubileum op de troon. 'Mag ik voor volgend jaar twee andere topnummers suggereren? Super Trouper en On and On and On.'

Foto: BrunoPress