Britse koning Charles wordt niet op 3 juni, maar al op 6 mei gekroond

De Britse koning Charles wordt officieel gekroond op zondag 6 mei 2023, heeft Buckingham Palace dinsdag bekendgemaakt. Eerder communiceerde persbureau Bloomberg dat de ceremonie op 3 juni zou plaatsvinden, maar die datum klopt dus niet.

Ook koningin-gemalin Camilla wordt gekroond. De ceremonie is in Westminster Abbey in Londen, waar ook de uitvaartdienst van koningin Elizabeth plaatsvond. De aartsbisschop van Canterbury leidt de kroning.