Organisatieteam Songfestival verzorgt ook Koningsdag in Rotterdam

Het team dat namens de gemeente Rotterdam in 2021 de productie van het Eurovisie Songfestival heeft gedaan, gaat volgend jaar de viering van Koningsdag in de Maasstad vormgeven. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb maandag bekendgemaakt in de uitzending van Jinek