Koningspaar bezoekt Zweden voor staatsbezoek: dit gaan ze daar doen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen vandaag aan hun driedaagse staatsbezoek aan Zweden. Het bezoek staat in het teken van duurzaamheid. Ook de onderlinge band tussen het Nederlandse en het Zweedse koningshuis is behoorlijk duurzaam; de goede relatie tussen de koningshuizen gaat ver terug.

Door Danja Koeleman

De Nederlandse prinses Louise van Oranje-Nassau trouwde in 1850 met de Zweedse kroonprins Karel. Sindsdien is er een sterke band tussen de twee koningshuizen.

Misschien brengen Willem-Alexander en Máxima in de komende dagen nog een bezoek aan prinses Victoria en haar echtgenoot Daniel. Ze zien elkaar al regelmatig, bijvoorbeeld op verjaardagsfeestjes. Victoria is zelfs de peettante van prinses Amalia (die op haar beurt weer bruidsmeisje was op Victoria's bruiloft). Willem-Alexander en Máxima zijn de peetouders van prinses Estelle, de tienjarige dochter van Victoria en Daniel.

Het is nog maar de vraag of er tijd overblijft voor een kopje thee met de Zweedse troonopvolger en haar echtgenoot, want de komende drie dagen zijn hartstikke volgepland. Het bezoek van Willem-Alexander en Máxima staat in het teken van duurzaamheid, iets waar zowel Nederland als Zweden veel mee bezig is. Het staatsbezoek wordt afgetrapt in hoofdstad Stockholm, waar het Nederlandse koningspaar wordt ontvangen door de Zweedse koning Carl XVI Gustaf en koningin en Silvia.

Daarna krijgen Willem-Alexander en Máxima een rondleiding in het oorlogsschip Vasa, dat is gebouwd door een Nederlandse scheepsbouwer. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de defensiesamenwerking tussen Nederland en Zweden. In de avond vindt een staatsbanket plaats, waarbij beide koningen een toespraak houden.

Wat is een staatsbezoek? Een staatsbezoek is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst het hoogste bezoek dat tussen twee landen kan plaatsvinden. Het doel van een bezoek is de goede relatie tussen de landen bevestigen en verdiepen, het wederzijdse begrip versterken en de mogelijkheden tot verdere samenwerking onderzoeken.

Eerste staatsbezoek van Willem-Alexander en Máxima aan Zweden

Op woensdag bezoekt het koningspaar onder meer het SciLifeLab (Science for Life Laboratory), waar wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor de gezondheidszorg. 's Avonds bieden Willem-Alexander en Máxima als dank voor de Zweedse gastvrijheid een concert aan van het ensemble van violist Tim Kliphuis. Ook enkele Nederlandse ministers zijn van de partij.

Dag drie vindt plaats in Göteborg. Daar bezoekt het koningspaar het Lindholmen Science Park, waar wordt gewerkt aan innovaties die bijdragen aan duurzaamheid. In de haven wordt ook een samenwerking tussen de havenbedrijven van Rotterdam en Göteborg ondertekend. Het bezoek van Willem-Alexander en Máxima wordt afgesloten met een demonstratie van elektrische vrachtauto's en graafmachines.

Het is de eerste keer dat Willem-Alexander en Máxima op staatsbezoek gaan in Zweden. In 1987 deed toenmalig koningin Beatrix dat voor het laatst. Het koningspaar was in juni nog op staatsbezoek in Oostenrijk.

