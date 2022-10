Eerste portret van Brits koningspaar met prins en prinses van Wales verschenen

Delen via E-mail

Het eerste officiële portret van de Britse koning Charles, koningin-gemalin Camilla, zijn zoon William, de prins van Wales, en Catherine, de prinses van Wales, is verschenen. De foto werd vorige maand gemaakt op de vooravond van de uitvaart van koningin Elizabeth.

Het was een van de grootste bijeenkomsten van belangrijke personen van over de hele wereld die Buckingham Palace ooit heeft georganiseerd. Op het portret staan de vier royals naast elkaar. Ze dragen allemaal zwarte kleren om te laten zien dat ze in de rouw zijn.