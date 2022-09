Zweeds koningspaar maakt wegens jubileum in 2023 rondreis door eigen land

De Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia maken volgend jaar een rondreis door heel Zweden. De rondreis van het koningspaar vindt plaats in het kader van het vijftigjarig koningschap van Carl Gustaf.

In januari wordt het jubileumjaar afgetrapt met een Zweeds diner op het Koninklijk Paleis in Stockholm. Voor dat diner zijn vertegenwoordigers van alle Zweedse provincies uitgenodigd. Vanaf februari tot en met september zullen Carl Gustaf en Silvia door heel Zweden reizen, van Malmö in het zuiden tot Lulea in het noorden.