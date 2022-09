De koning krijgt duizenden euro's inflatiecorrectie, maar levert die niet in

Willem-Alexander, Máxima, Beatrix en Amalia krijgen er komend jaar flink wat salaris bij dankzij inflatiecorrectie. Waar veel Nederlanders hopen op een paar tientjes extra, gaat het bij de koninklijke familie om tienduizenden euro's. Op NUjij werden vragen gesteld naar aanleiding van de salarisverhoging van de koning: zal hij ervan afzien? NU.nl vroeg het de Rijksvoorlichtingsdienst en die laat weten dat hij zijn extra euro's niet afstaat.

Door Danja Koeleman

"Het is pijnlijk dat Nederlanders moeite hebben om hun rekeningen te betalen", zei koning Willem-Alexander tijdens de troonrede op Prinsjesdag. Door de kostencrisis komen veel huishoudens niet of lastig rond.

Op diezelfde dag werd ook zijn nieuwe salaris bekend: de vorst gaat er 2,8 procent op vooruit. Ook zijn echtgenote Máxima, zijn moeder Beatrix en zijn dochter Amalia krijgen compensatie voor de hoge inflatie. En dat wringt.

De koninklijke familie krijgt gezamenlijk ruim 50 miljoen euro. Vorig jaar ging het nog om 48,2 miljoen euro.

Op Prinsjesdag werden de koning en zijn familie toegezwaaid met omgekeerde Nederlandse vlaggen. Dat ging gepaard met gefluit en boegeroep. Protest tegen het koningshuis is niet nieuw, maar de weerstand leek niet eerder zo groot.

Het vertrouwen in het koningshuis heeft dit jaar een duikvlucht gemaakt, zo bleek uit het jaarlijkse koningshuisonderzoek van Ipsos. Waar in 2020 nog drie kwart van de Nederlanders vertrouwen in de koning had, is dat aandeel dit jaar gedaald naar minder dan de helft. Veel respondenten vinden dat de vorst een stuk minder betrokken, menselijk en meelevend overkomt.

"Dat de bevolking veel moet betalen voor zijn leven en dat hij daarvan zeer ruim kan leven en geen of bijna geen belasting betaalt", antwoordt een van de deelnemers aan het onderzoek op de vraag 'wat waardeert u het minst aan koning Willem-Alexander?'.

De inkomsten van de koninklijke familie in 2023. Het gaat om afgeronde bedragen.

Inkomen staat vast in de wet

Kroonprinses Amalia ziet gedurende haar studieperiode af van haar inkomen, dat is geraamd op 300.000 euro per jaar. Daarbovenop zou ze in theorie 1,4 miljoen euro ontvangen voor personele en materiële uitgaven. Maar ook dit bedrag gaat terug in de staatskas, tenzij ze hier wel hoge kosten voor maakt. Dat riep, na de bekendmaking van de begroting van dit jaar, vragen op: zou de koning ook zoiets doen?

De samenstelling en ontwikkeling van de uitkering voor de koninklijke familie worden grondwettelijk bepaald door het parlement. Het inkomen dat de familie krijgt, staat vast. Het weigeren ervan druist tegen de wet in en is dus verboden. Het geld voor een deel terugstorten is wel een optie. Dat doet de koning niet, liet de Rijksvoorlichtingsdienst aan NU.nl weten.

Het bedrag bestaat uit twee componenten: A (feitelijk inkomen) en B (personele en materiële uitgaven). De A-component (ruim 1 miljoen euro in het geval van de koning) kun je vergelijken met het salaris zoals de meeste mensen het kennen. Het gaat om geld voor de boodschappen en andere levensbehoeften.

De B-component (6,4 miljoen euro voor de koning) gebruikt Willem-Alexander om de hofhouding van te betalen. Daarnaast kun je het zien als een onkostenvergoeding om ervoor te zorgen dat de koning representatief voor de dag komt. Denk bijvoorbeeld aan een maatpak dat hij draagt tijdens een werkbezoek.

Op de hoogte van deze twee componenten hebben de leden van het Koninklijk Huis dus geen invloed. Alleen politiek Den Haag heeft die invloed, omdat er een wetswijziging voor nodig is. Koning Willem-Alexander zou er dus in theorie - net als kroonprinses Amalia - voor kunnen kiezen om zelf een deel terug te storten. Dat zou de gemakkelijkste weg zijn, want een wetswijziging zou veel tijd kosten.

Deel voor privé en deel voor werk

De A-component (het salaris) hangt af van hoe het netto-inkomen van de vicepresident van de Raad van State zich ontwikkelt. Dit inkomen volgt weer de ontwikkeling van het inkomen van rijksambtenaren. Als rijksambtenaren wegens inflatie een verhoging krijgen, is dat voor de leden van het Koninklijk Huis dus ook het geval.

De B-component wordt voor de helft bepaald door de ontwikkeling van salarissen voor rijksambtenaren (vanwege de personele uitgaven). Voor de andere helft gebeurt dat door de ontwikkeling van de prijzen van producten (voor de materiële uitgaven). Ook hier is de invloed van inflatie dus te merken.

Maar waar rijksambtenaren en andere burgers inkomstenbelasting afdragen over wat zij verdienen, hoeven Willem-Alexander, Máxima, Beatrix en Amalia dat voor een groot deel niet. Het gaat dan om uitgaven die "bij de uitoefening van de functie van belang zijn". Over de rest van hun salaris moeten ze wel inkomstenbelasting betalen. En over hun uitgaven betalen ze btw, net als de rest.

77 procent van de ondervraagden vindt het terecht dat Amalia haar jaarlijkse toelage terugstort, maar het onderzoek van Ipsos gaat niet in op de vraag of ze daardoor populairder is geworden. Een dergelijk gebaar van de koning richting het volk doet het populariteitscijfer mogelijk stijgen, maar vooralsnog is daar geen sprake van.

