Koning Charles vervangt Elizabeth vanaf 2024 op Britse bankbiljetten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Britse koning Charles wordt naar verwachting vanaf medio 2024 op bankbiljetten afgebeeld, heeft de Bank of England dinsdag bekendgemaakt.

Koningin Elizabeth stond sinds 1960 afgebeeld op Britse bankbiljetten. Deze biljetten blijven gewoon een wettig betaalmiddel. Ze worden pas uit de circulatie gehaald als ze "versleten of beschadigd zijn", zegt de Bank of England.

Ook is het monogram van de nieuwe Britse koning maandag onthuld. Het logo zal te zien zijn op onder meer overheidsgebouwen, staatsdocumenten en brievenbussen. Volgens Britse media zal het huidige monogram van koningin Elizabeth in de komende maanden en jaren worden vervangen.

Het logo bestaat uit de letters C (voor Charles) en R (voor rex, het Latijnse woord voor koning). Ook staat er 'III', voor koning Charles III. In de afgelopen zeventig jaar was het monogram 'EIIR', voor koningin Elizabeth II. De vorst heeft het ontwerp zelf goedgekeurd.