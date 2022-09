Na dag vol plechtigheden neemt familie in besloten kring afscheid van Elizabeth

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Koningin Elizabeth is op haar laatste rustplaats aangekomen. Na een dag vol plechtigheden, uitgebreide processies en grote mensenmenigtes neemt haar familie maandagavond in besloten kring afscheid bij Windsor Castle.

In St George's Chapel, op het terrein van Windsor Castle, werd maandagmiddag eerst nog een dienst voor achthonderd mensen gehouden. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix waren daarbij aanwezig, net als oud-premier Tony Blair en het Zweedse koningspaar.

Tijdens de ceremonie werden verschillende liederen gezongen. De kroon, scepter en rijksappel van de koningin werden van haar kist gehaald en in bewaring genomen. Uiteindelijk zakte haar kist langzaam de Royal Vault in.

De plechtigheid eindigde met een zegening van Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury. Eerder op de dag sprak hij ook tijdens een grotere dienst in Westminster Abbey.

Na de dienst in St George's Chapel blijft er slechts een kleine groep over, voor het laatste gedeelte van Elizabeths uitvaart. Om 20.30 uur Nederlandse tijd wordt haar kist bijgezet in de King George VI Memorial Chapel. Haar vader en moeder werden op diezelfde plek bijgezet, net als haar echtgenoot Philip.