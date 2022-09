Na dag vol plechtigheden nam familie in besloten kring afscheid van Elizabeth

Koningin Elizabeth is op haar laatste rustplaats aangekomen en begraven naast King George VI. Na een dag vol plechtigheden, uitgebreide processies en grote mensenmenigtes nam haar familie maandagavond in besloten kring afscheid bij Windsor Castle.

Tijdens de ceremonie werden verschillende liederen gezongen. De kroon, scepter en rijksappel van de koningin werden van haar kist gehaald en in bewaring genomen. Uiteindelijk zakte haar kist langzaam de Royal Vault in.

Na de dienst in St George's Chapel bleef er slechts een kleine groep over, voor het laatste gedeelte van Elizabeths uitvaart. Rond 20.30 uur Nederlandse tijd is haar kist bijgezet in de King George VI Memorial Chapel. Haar vader en moeder werden op diezelfde plek bijgezet, net als haar echtgenoot Philip.