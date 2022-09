Een bijzondere Prinsjesdag voor Amalia: kroonprinses maakt haar debuut

Prinsjesdag is dit jaar extra bijzonder voor Amalia: de kroonprinses is voor het eerst aanwezig bij het voorlezen van de troonrede. Haar vader neemt de voordracht nog gewoon op zich, maar sinds haar achttiende verjaardag krijgt de prinses steeds vaker een rol bij officiële gelegenheden. Wat doet ze dinsdag en wat trekt ze aan?

Door Hasna Elbaamrani

Op 7 december 2021 is prinses Amalia achttien jaar geworden en dat betekent dat zij vanaf dat moment verschillende rechten en verantwoordelijkheden heeft. Zo heeft ze recht op een riant salaris van 1,6 miljoen euro per jaar, waar zij overigens gedurende haar studententijd afstand van doet.

Ook zal Amalia steeds vaker gevraagd worden om publieke taken te vervullen. Zo was ze afgelopen woensdag al aanwezig bij een diner van de Raad van State en maakte ze in juni haar eerste officiële reis naar Noorwegen. Ook wordt ze vanaf nu vaker gevraagd om openingen bij te wonen of een lintje door te knippen.

Dinsdag is Amalia dus voor het eerst, met haar vader en moeder, aanwezig op Prinsjesdag. Omdat het Binnenhof momenteel verbouwd wordt, vindt het voorlezen van de troonrede tot zeker 2026 plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De kroonprinses neemt niet plaats op een troon, maar zit - net als haar vader bij zijn eerste Prinsjesdag in 1985 - in de zaal.

De dochter(s) van de koninginnen Wilhelmina en Juliana en zonen van koningin Beatrix waren vaak aanwezig tijdens Prinsjesdag. Mogelijk zien we in de toekomst ook de zusjes van Amalia, vanaf hun achttiende verjaardag, bij deze gelegenheid. Overigens is het niet zo dat Amalia er vanaf heden elk jaar bij moet zijn; haar vader heeft ook wel eens een Prinsjesdag gemist vanwege zijn studie en dienstplicht.

De route naar die zaal kent Amalia al. In juni reed ze mee met de stoet die de route naar de nieuwe locatie oefende. Toen legde zij de route af op een paard. Dinsdag rijdt ze mee in de Glazen Koets.

Prinses Amalia bij het diner van de Raad van State in september. Foto: BrunoPress

Wat trekt Amalia aan?

Op Prinsjesdag staan natuurlijk de troonrede en de presentatie van de miljoenennota en de rijksbegroting centraal, maar er wordt ook reikhalzend uitgekeken naar de hoedjesparade. Tijdens de derde dinsdag van september dragen de meeste vrouwen traditiegetrouw een hoofddeksel.

Of Amalia dat ook gaat doen, is nog even de vraag. We zagen haar in ieder geval niet eerder met een hoed. Haar moeder, koningin Máxima, kiest meestal voor kleurrijke creaties op Prinsjesdag. Haar favoriete ontwerpers zijn Natan Couture, Claes Iversen en Jan Taminiau. Daarbij draagt Máxima vaak een hoofddeksel.

Toen Amalia afgelopen december zitting nam in de Raad van State, droeg ze geen hoed, terwijl dat wel gebruikelijk is bij officiële gelegenheden. Ook voor Prinsjesdag geldt de etiquette dat vrouwen een japon met hoofddeksel of haarversiering dragen.

Amalia draagt kleding van allerlei merken, waaronder betaalbare merken zoals H&M en Zara. Een ander merk waar we de prinses vaak in zien, is LaDress. Dit merk droeg zij onder meer op haar portretfoto's die gemaakt werden ter ere van haar achttiende verjaardag. Een andere mogelijkheid is dat zij iets van haar moeder draagt. De kroonprinses duikt, net als haar zusjes, regelmatig in de kasten van Máxima.

