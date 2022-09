Twee minuten stilte voor Elizabeth, kist richting laatste rustplaats

De kist van Koningin Elizabeth wordt maandagmiddag verplaatst richting haar laatste rustplaats. Na een korte stop bij Wellington Arch, rijdt een rouwauto richting Windsor Castle. Daar start rond 16.00 uur een processie richting St. George's Chapel.

De ceremonie in Westminster Abbey werd maandagmiddag afgesloten met twee minuten stilte, die in het hele Verenigd Koninkrijk navolging kregen. Daarna klonk onder meer het Britse volkslied. Sinds de troonopvolging van Charles is dat omgedoopt tot God Save the King.