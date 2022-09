Toeschouwers uitvaart Elizabeth vormen rij van tientallen kilometers

De kist van Koningin Elizabeth is maandagmiddag verplaatst richting haar laatste rustplaats. Na een korte stop bij Wellington Arch, reed een rouwauto richting Windsor Castle. Daar startte rond 16.00 uur een processie richting St. George's Chapel. Langs de gehele route - zo'n 34 kilometer - stonden rijen met toeschouwers.

De uitvaart van Elizabeth was maandag een uitzonderlijk grote operatie. Honderden prominenten uit de hele wereld, duizenden militairen en honderdduizenden toeschouwers waren er in Londen te vinden. De laatste keer dat een processie zo grootschalig werd aangepakt, was in 1952. Toen werd King George VI begraven.

Bij die ceremonie zaten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix op de eerste rij. Onder de sprekers was premier Truss, die een Bijbelse tekst voorlas. De dienst werd afgesloten met twee minuten stilte, die in het hele Verenigd Koninkrijk navolging kregen. Daarna klonk onder meer het Britse volkslied. Sinds de troonopvolging van Charles is dat omgedoopt tot God Save the King.

Het openbare leven in Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales - de vier delen van het Verenigd Koninkrijk - stond maandag zo goed als stil. De ceremonie in Westminster Abbey en de rijtocht van Londen naar Windsor werden rechtstreeks uitgezonden in 125 bioscopen in het Verenigd Koninkrijk. In miljoenen huiskamers in het hele land keken mensen naar de televisie.



Maandag hadden alle Britten een extra vrije dag. Britten verzamelden zich ook thuis, in gemeenschapshuizen en in kroegen. De ceremonie werd op grote schermen uitgezonden in openbare gebouwen, waaronder het stadhuis van Belfast, en op belangrijke locaties zoals het Holyrood Park in Edinburgh en het Hyde Park in Londen.