Liederen en dankwoorden bij afscheidsceremonie Koningin Elizabeth

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Kerkliederen, gebeden en dankwoorden klinken maandag in het Londense Westminster Abbey, tijdens de uitvaart van Koningin Elizabeth. Onder meer premier Liz Truss kwam bij de ceremonie aan het woord.

Truss las een Bijbelse tekst voor, waarin Jezus Christus zijn volgelingen een plek in de hemel belooft. Na het zingen van The Lord's My Shepherd sprak bisschop Justin Welby zijn lof uit voor Elizabeth.