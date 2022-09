Onrust in rij voor Elizabeth: man probeert kist te halen, ander ontbloot zich

Zondag is de laatste dag dat het Britse publiek in het openbaar afscheid kan nemen van koningin Elizabeth. Bij het lange wachten in de rij om een glimp op te vangen van de kist ontdeed een man zich van zijn kleding. Een ander probeerde de kist te bereiken.

Door onze nieuwsredactie

Beide personen zijn aangeklaagd. De negentienjarige man die zichzelf ontblootte en rouwenden zou hebben geduwd, is aangeklaagd voor onder meer aanranding. De 28-jarige man die probeerde bij de kist te komen, moet voor de rechter verschijnen wegens verstoring van de openbare orde.

Vrijdagavond probeerde de man de kist te bereiken waarin de Britse koningin ligt opgebaard in Westminster Hall in Londen. De man rende opeens naar de kist, maar werd al snel naar de grond gewerkt door de politie en aangehouden.

Verder zijn er geen grote incidenten te melden. Veel wachtenden kwamen erachter dat ze geen eten en drinken mee naar binnen mochten nemen in Westminster Hall. Zij schonken hun etenswaren aan de armen.

Velen doneerden meegebrachte snacks zoals chips, koekjes en chocolade aan The Felix Project, dat op deze manier honderden kilo's voedsel heeft binnengehaald. Dat wordt verdeeld onder mensen in Londen die het goed kunnen gebruiken.

Tot wel 24 uur wachten in kilometerslange rij

In de rij buiten Westminster Hall hadden wachtenden veel eten en drinken meegenomen, omdat ze tot wel 24 uur moesten wachten in de rij. De rij was liefst 8 kilometer lang. Het publiek heeft nog tot morgenochtend de tijd om de koningin de laatste eer te bewijzen.

Maandag is dan de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth II. De autoriteiten verwachten ongeveer een miljoen bezoekers.

Veel hoogwaardigheidsbekleders zijn al in Londen aangekomen. Onder hen zijn de Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill. Zij nemen zondag bij de kist afscheid van Elizabeth. Daarna wonen ze een receptie bij in Buckingham Palace. Koning Charles houdt die receptie voor presidenten, premiers, vorsten en andere hoogwaardigheidsbekleders die naar de begrafenis komen.

0:35 Afspelen knop Politie sleurt man die kist Elizabeth aanraakte van podium Westminster Hall

Aanbevolen artikelen