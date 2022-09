Loden kist en miljoenenbeveiliging: opmerkelijke details over Elizabeths begrafenis

Een staatsbegrafenis zoals die van koningin Elizabeth komt zelden voor. De unieke gebeurtenis zit vol details die je bij andere begrafenissen niet snel tegenkomt. NU.nl zet een aantal opmerkelijke feiten op een rij.

Door Danja Koeleman

Lichaam gebalsemd wegens lange reis

Het lichaam van koningin Elizabeth is na haar overlijden naar verschillende plaatsen gebracht zodat mensen afscheid van haar konden nemen. De periode tussen haar dood en de begrafenis duurt tien dagen. Om haar lichaam gedurende deze periode in goede staat te houden, is het gebalsemd.

Normaliter worden lichamen koel gehouden, maar omdat het lichaam van Elizabeth naar verschillende plekken is gebracht, is voor balsemen gekozen. Hierbij worden chemicaliën in het lichaam van de overledene geïnjecteerd. Zo wordt het ontbindingsproces vertraagd. Deze traditie wordt bij veel leden van de Britse koninklijke familie gebruikt. Het staat iemand vrij om het balsemen te weigeren, wat koningin Victoria (overleden in 1901) deed.

Bij het in goede staat houden van het lichaam helpt ook de kist met loden elementen waarin de koningin ligt. Lood heeft een conserverende werking. Het maakt de kist wel aanzienlijk zwaarder: er zijn acht mensen nodig om hem te tillen en dragen. In Nederland is het overigens verboden om personen in een loden kist te begraven, omdat de stoffelijke overschotten dan niet kunnen vergaan.

Volgens Forcet.net is de kist van Elizabeth al zo'n dertig jaar geleden gemaakt. Hij is van eiken en weegt tussen de 227 en 318 kilo.

Goed beveiligde staatsbegrafenis

De begrafenis van koningin Elizabeth is de eerste staatsbegrafenis sinds die van Winston Churchill in 1965. Bij een staatsbegrafenis gelden strikte protocollen en wordt de uitvaart bijgewoond door militairen. Daarnaast zijn er veel buitenlandse staatshoofden, ambassadeurs en andere leden van de regeringen aanwezig.

De begrafenis vormt een groot veiligheidsrisico: bijna alle wereldleiders zijn maandag bij elkaar in Londen. Daarbij worden 750.000 mensen in de stad verwacht om de dienst (van een afstand) te volgen.

De beveiliging van de dag moet daarom op orde zijn. De Britse geheime dienst en de politie werken samen om de dag zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dat kost rond de 7,5 miljoen euro, naar verluidt het hoogste bedrag ooit dat in het Verenigd Koninkrijk op één dag wordt besteed aan beveiliging.

Charles en Camilla tijdens een herdenkingsdienst die afgelopen week plaatsvond. Foto: BrunoPress

Verboden op de gastenlijst

Tweeduizend mensen zijn maandag aanwezig bij de staatsbegrafenis en achthonderd mensen wonen later in de middag de intiemere afscheidsceremonie bij in St George's Chapel. Bekende wereldleiders als de Amerikaanse president Joe Biden en de Canadese premier Justin Trudeau maken hun opwachting, maar er staan ook mensen op de zwarte lijst.

De Russische regering kreeg vanwege de oorlog in Oekraïne geen uitnodiging en voelde zich daarom geschoffeerd. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken klaagde dat de Britten een "nationale tragedie" misbruiken om "geopolitieke doelen" te bereiken en Rusland te straffen.

Ook de delegatie van China die vicepresident Wang Qishan vergezelt, is niet welkom, omdat zeven Britse parlementariërs door China zijn gestraft voor het verspreiden van vermeende leugens en desinformatie. Het toegangsverbod geldt niet voor Wang.

Wie opvallend genoeg wel aanwezig is, is de Japanse keizer Naruhito. Hij bezoekt in principe geen uitvaarten, omdat de dood als "onzuiver" wordt beschouwd. De aanwezigheid van Naruhito staat volgens Japanse media symbool voor de sterke band tussen de Japanse en Britse families. Andere leden van de Japanse familie bezoeken wel uitvaarten.

Wie krijgt de erfenis?

Koningin Elizabeth laat een enorme erfenis na. De erfgenamen van de koningin horen later hoe haar bezittingen precies worden verdeeld. Koning Charles, de oudste zoon van de vorstin, zal waarschijnlijk het aanzienlijkste deel krijgen.

Als koning erft hij niet alleen de troon, maar ook een hoop geld. Naar verluidt is de erfenis van de koningin 28 miljard euro waard. Een deel daarvan zit in onroerend goed, zoals haar landgoed in het Schotse Balmoral. 3 miljard euro is afkomstig van kroonjuwelen - Elizabeth bezat daarvan ruim driehonderd stuks.

Een groot deel van dit geld mag alleen gebruikt worden voor uitgaven die ten bate zijn van het koningshuis. Charles krijgt zelf 500 miljoen euro. Dit mag hij spenderen aan privézaken. Daar is veel ophef over, want de koning is dankzij zijn positie uitgezonderd van het betalen van erfbelasting. De wet die dit bepaalt stamt uit 1933.

Over een erfenis aan andere familieleden, bijvoorbeeld haar kleinzoons, zou wel belasting moeten worden betaald. Hoe het testament van Elizabeth er precies uitziet, is niet bekend. Uit privacyoverwegingen wordt dit niet gedeeld met het publiek.

Aanbevolen artikelen