Processie en intieme dienst: dit gebeurt er maandag op Elizabeths begrafenis

Tweeduizend mensen van over de hele wereld komen maandagmiddag bijeen in Westminster Abbey in Londen om de Britse koningin Elizabeth II een laatste eer te bewijzen. Hoe gaat de dag er precies uitzien?

Door Danja Koeleman

Het Britse volk is tot 6.30 uur 's ochtends (Britse tijd) welkom in Westminster Hall om afscheid te nemen van de vorstin. De kist met haar lichaam ligt daar sinds woensdag.

Leden van de State Gun Carriage van de koninklijke marine zullen de kist van Elizabeth om 11.44 uur van Westminster Hall naar Westminster Abbey dragen, een afstand van ongeveer 150 meter. Daarnaast zullen koning Charles, zijn zus Anne en zijn broers Andrew en Edward lopen. Zij worden gevolgd door de prinsen William en Harry en andere familieleden en dierbaren van de koningin. Om 11.52 arriveert de stoet bij Westminster Abbey.

Vele prominente wereldleiders zullen maandag aanwezig zijn bij de staatsbegrafenis. Denk aan de Amerikaanse president Joe Biden, de Franse president Emmanuel Macron en uiteraard koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix. In totaal wonen zo'n tweeduizend mensen de staatsbegrafenis bij, maar een complete gastenlijst wordt niet met het publiek gedeeld.

Om 12.00 uur (11.00 uur Britse tijd) begint de begrafenis. Priester David Hoyle leidt de plechtigheid. Naar verwachting spreken ook premier Liz Truss en Patricia Scotland, de secretaris-generaal van het Gemenebest, tijdens de plechtigheid. Zij lezen passages uit de Bijbel voor.

De staatsbegrafenis duurt een klein uur. Om 12.55 uur klinkt er een bugel namens het Britse leger, gevolgd door twee minuten stilte. Het hele land wordt gevraagd om dan twee minuten stil te zijn.

Om 13.00 uur zal de kist met Elizabeth in een processie naar Wellington Arch in Hyde Park worden gebracht. Ze arriveert daar rond 14.00 uur. Daar wordt de kist overgeheveld in de staatslijkwagen, die om 15.00 naar Windsor Castle wordt gereden. Bij vertrek wordt het volkslied gespeeld. De leden van de koninklijke familie reizen ook naar Windsor Castle.

Om 16.10 start er een processie vanaf de Long Walk, de ongeveer 5 kilometer lange weg die naar Windsor Castle loopt. In veertig minuten zullen koning Charles, koningin-gemalin Camilla en andere familieleden een deel van deze route naar St George's Chapel lopen.

Daar wonen zo'n achthonderd mensen om 17.00 uur een eerbetoon aan de koningin bij. Deze is intiemer van aard dan de staatsbegrafenis en alleen mensen die dicht bij de vorstin stonden, staan hiervoor op de gastenlijst. Denk bijvoorbeeld ook aan (oud-)personeel. De dienst wordt geleid door bisschop David Conner. Het kerkkoor zal hier zingen en een doedelzakspeler brengt een muzikaal eerbetoon aan de koningin.

Daarna wordt het lichaam van Elizabeth in de Royal Vault geplaatst, naast dat van haar vorig jaar overleden echtgenoot Philip. Hier rusten ook haar vader en moeder en haar zus Margaret.

