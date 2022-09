Koning Charles heeft eerste dag rust sinds dood Elizabeth

Koning Charles heeft voor het eerst sinds het overlijden van zijn moeder een dag rust. De vorst heeft volgens Britse media op zijn landgoed Highgrove House in Gloucestershire een "privédag voor reflectie".

In de gedetailleerde planning voor de periode na de dood van de koningin, Operation London Bridge, was al opgenomen dat Charles een rustdag zou hebben. Hoewel de koning donderdag niet in het openbaar zal verschijnen, is hij thuis naar verluidt wel een beetje aan het werk.