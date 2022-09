Ook koninklijke bijen geïnformeerd over overlijden koningin Elizabeth

Ook de bijen van de Britse koninklijke familie weten inmiddels dat koningin Elizabeth is overleden. Geheel volgens traditie heeft imker John Chapple ze het nieuws deze week persoonlijk verteld.

Door Lennart 't Hart

Het bijgeloof dat de bijen op de hoogte moeten worden gebracht is al eeuwenoud. Vroeger dachten mensen dat het zelfs ernstige gevolgen had als de traditie niet gevolgd werd. Volgens de overlevering zou dit slecht zijn voor de gezondheid en de honingproductie van de bijen.

De traditie houdt in dat de imker de bijen moet inlichten bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van leden van de koninklijke familie. Met name bij geboorten en sterfgevallen. De imker klopt dan op elke bijenkast en fluistert de dieren het nieuws toe.

Ook is het een gewoonte om zwarte rouwlinten aan de kasten te hangen. Op foto's van de Britse krant Daily Mail is te zien dat Chapple dat ook heeft gedaan. Als het goed is, heeft hij de bijen ook laten weten dat koning Charles nu hun nieuwe baas is.

De bijentraditie is vooral gebruikelijk in het Verenigd Koninkrijk, maar komt ook in andere delen van Europa en in de Verenigde Staten voor.

