Kist koningin Elizabeth in stromende regen aangekomen bij Buckingham Palace

De kist met daarin het stoffelijk overschot van de Britse koningin Elizabeth is dinsdagavond aangekomen bij Buckingham Palace. Langs de route stonden tienduizenden mensen in de regen te wachten.

Bij aankomst in het paleis stonden de volwassen leden van de koninklijke familie te wachten, met aan het hoofd koning Charles III, die eerder op de dag in Noord-Ierland een herdenkingsbijeenkomst voor zijn moeder bijwoonde.

Langs de route van het vliegveld naar het centrum van Londen en voor het paleis stonden tienduizenden mensen in de regen om een glimp op te vangen van de verlichte rouwwagen met Elizabeth, die vorige week donderdag in Schotland overleed.

Ze werd dinsdag in het bijzijn van haar dochter Anne met een militair vliegtuig van Edinburgh naar de Engelse hoofdstad gebracht. De kist met Elizabeth blijft gedurende de nacht in de Bow Room staan.

Woensdag wordt de koningin in een processie met Charles en de andere royals naar het Britse parlementsgebouw gebracht, waar belangstellenden vier dagen lang en 23 uur per dag de kans hebben om langs de baar in Westminster Hall te lopen en Elizabeth de laatste eer te bewijzen. Er worden honderdduizenden mensen verwacht.