Lange rijen in Edinburgh voor afscheid Elizabeth, kist gaat dinsdag naar Londen

Al de hele nacht staan in Edinburgh vele duizenden mensen in de rij, omdat ze een laatste groet willen brengen aan de overleden Britse koningin Elizabeth. Lokale media tonen foto's en video's van lange rijen die door het park voor St. Giles' Cathedral slingeren. Ooggetuigen spreken van een "bizar schouwspel".

De koningin stierf in Balmoral Castle en werd zondag overgebracht naar Holyroodhouse in Edinburgh, de officiële koninklijke residentie in Schotland. De vorstin ligt sinds maandag opgebaard in St. Giles' Cathedral in de Schotse hoofdstad.