Britse parken vragen Elizabeths fans geen broodjes marmelade meer te brengen

De Britse parken waar burgers massaal bloemen neerleggen om over koningin Elizabeth te rouwen, verzoeken hen geen broodjes met marmelade meer achter te laten. Dat meldt The Daily Mail . Het bijzondere eerbetoon komt voort uit een filmpje van de koningin en beertje Paddington van eerder dit jaar.

In de clip bezoekt het beroemde, digitaal getekende beertje de koningin, die zeventig jaar op de troon zit. Zij drinken een kopje thee en de vorstin haalt een sandwich met marmelade, de favoriete snack van Paddington, uit haar handtasje.

Daarna tikken zij samen met hun theelepels op hun theekopjes het iconische ritme van de hit We Will Rock You van de Britse formatie Queen. Een menigte bij een concert neemt dit ritme over, waarna de leden van de groep Queen het nummer spelen.

Video van koningin en beertje Paddington wordt veel gedeeld

Het fragment werd toen en ook nu na het overlijden van koningin Elizabeth veel gedeeld op sociale media. Veel kinderen laten ter nagedachtenis aan de koningin broodjes met marmelade achter in de parken. Parkbeheer vraagt de burgers om het te houden bij het leggen van bloemen of andere memorabilia die afbreekbaar zijn. De broodjes zijn vaak in plastic zakjes gehuld.

Na de release van het filmpje groeide ook de interesse in beertje Paddington flink. Behalve de boeken zijn ook de twee deels digitaal geanimeerde films uit 2014 en 2017 heel populair. Een derde deel is in de maak.

