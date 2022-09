Brengt het overlijden van Elizabeth broers William en Harry weer bij elkaar?

Het overlijden van hun oma Elizabeth zorgde ervoor dat prinsen William en Harry afgelopen zaterdag weer gebroederlijk naast elkaar stonden. Samen met hun echtgenotes bedankten ze het publiek voor hun steun. Maar vinden ze ook houvast bij elkaar, en betekent dit dat hun ruzie voorbij is?

Door Danja Koeleman

Een week geleden leek het nog een onrealistisch scenario: William en Catherine die samen met Harry en Meghan Markle komen aanlopen.

Toch gebeurde dat afgelopen zaterdag. William en Catherine hadden al aangekondigd dat ze in de middag naar Windsor Castle zouden komen om de fans te bedanken voor de steunbetuigingen rond het overlijden van Elizabeth.

Op het laatste moment was er een onverwachte wijziging. Ook prins Harry en Meghan Markle verschenen bij Windsor Castle, een uur later dan gepland. De aanblik van deze vier samen kwam als een verrassing, ook omdat het al even geleden was dat ze gezamenlijk hun opwachting maakten.

Besluit van William

Het besluit zou op het laatste moment door William zijn genomen. "Hij wilde in deze moeilijke tijd een eenheid met de familie vormen", zegt een bron binnen het koningshuis tegen Britse media.

Samen bekeken ze de steunbetuigingen bij Windsor Castle - onder meer briefjes - en gingen ze in gesprek met fans, die massaal waren toegestroomd naar de plek. Hoewel ze bij elkaar in de buurt stonden en er zeker geen sprake was van een vijandige sfeer, waren ze vooral bezig met het publiek en niet met elkaar.

Het optreden zorgde er onmiddellijk voor dat de geruchtenmachine ging draaien. Betekende dit dat alles weer koek en ei is tussen William en Harry? De twee broers liggen al enige tijd met elkaar overhoop. De eerste verhalen hierover gingen rond toen prins Harry een relatie kreeg met Meghan Markle. Zijn oudere broer zou de relatie niet zien zitten.

Harry en William werden minder vaak samen gezien en in oktober 2019 bevestigt Harry dat hun band inderdaad is verslechterd. "We zijn broers, we blijven broers. We bewandelen op dit moment inderdaad andere paden in ons leven, maar we zullen er altijd voor elkaar zijn." Dat zei hij in de documentaire die er over hem en zijn vrouw werd gemaakt over hun reis in Afrika. "De meeste verhalen in de pers zijn nergens op gebaseerd. Maar weet je, als je broers heb je goeie dagen, en slechte."

De broers leken onderling weinig contact te hebben. Foto: BrunoPress

Tijd heelt alle wonden

Begin 2020 kondigen Harry en Meghan aan dat ze een stap terugdoen en afzien van hun koninklijke taken. Volgens de roddelpers was dit besluit genomen omdat "Harry door William zou zijn weggepest uit de familie". De broers kwamen met een gezamenlijke verklaring en noemden dit gerucht "onzin". In maart dat jaar zijn de twee broers en hun echtgenotes voorlopig voor het laatst samen te zien, tijdens Commonwealth Day.

Een stap vooruit naar maart 2021. Harry en Meghan doen hun veelbesproken interview met Oprah Winfrey, waarin de prins ook uitweidt over de relatie met zijn broer. Hierin bevestigt hij nogmaals dat ze vervreemd van elkaar zijn. "Ik hou van hem, het is mijn broer. We hebben samen veel meegemaakt. Maar we zitten in andere fases van ons leven en zien elkaar weinig. Hopelijk heelt tijd alle wonden."

Harry woont inmiddels in Amerika, wat ook niet zal hebben bijgedragen aan hun band. Ze komen elkaar kort na het Oprah-interview meermaals tegen. De eerste keer is tijdens de begrafenis van hun opa Philip, waar ze veel afstand houden. Daarna zien ze elkaar tijdens de onthulling van het standbeeld van hun overleden moeder Diana, en ook dan lijkt de sfeer gespannen.

Harry is aan zet

"Dit is zonder twijfel een belangrijk moment voor de band tussen de twee broers", zegt Omid Scobie, die de biografie Finding Freedom schreef over Harry en Meghan. "Net als bij de begrafenis van prins Philip, zijn dit de momenten waarbij de familieleden hun onderlinge problemen even opzij kunnen zetten om zich te focussen op hun verlies."

De tijd zal uitwijzen of er inderdaad een verzoening tussen de twee broers plaatsvindt. Zeker is dat ze elkaar nog vaak tegenkomen in de aanloop naar de begrafenis van Elizabeth, op maandag 19 september.

"William heeft door Harry zaterdag uit te nodigen een belangrijk initiatief genomen", zegt Ingrid Seward, hoofdredacteur van het Britse tijdschrift Majesty. "Het is nu aan Harry om een volgende stap te zetten."

