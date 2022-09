Honden van overleden koningin Elizabeth gaan naar prins Andrew

Prins Andrew ontfermt zich over de honden van de donderdag overleden koningin Elizabeth. Hij neemt de corgi's Muick en Sandy in huis. Hij had ze eerder zelf aan zijn moeder geschonken.

Door onze entertainmentredactie

Een woordvoerder van de hertog van York heeft dat laten weten. Om zijn moeder een beetje op te vrolijken vanwege de slechte gezondheid van haar man prins Philip had Andrew de puppy's Muick en Fergus aan Elizabeth cadeau gedaan.

Nadat Philip in april 2021 overleed, moest Elizabeth een maand later afscheid nemen van Fergus. De hond had hartklachten. Sandy werd zijn vervanger. De koningin was zeer gehecht aan de beestjes.

In totaal had Elizabeth vier honden. Naast de corgi's Sandy en Muick had ze ook gezelschap van Candy, een kruising tussen een corgi en een teckel, en de cocker spaniël Lissy. Het is nog onduidelijk wat er met dat duo gaat gebeuren. De op 96-jarige leeftijd overleden vorstin stond er om bekend een enorme hondenliefhebber te zijn.

