Kist Elizabeth aangekomen in Edinburgh, lichaam dinsdag verder naar Londen

De kist van de Britse koningin Elizabeth is zondag na een reis van meer dan zes uur aangekomen in Edinburgh. Langs de route stonden vele duizenden mensen die afscheid namen van de vorstin. Het lichaam van de overleden vorstin wordt dinsdag overgevlogen naar Londen, waar maandag 19 september de begrafenis plaatsvindt.

De 96-jarige koningin overleed donderdag in haar Schotse vakantieverblijf Balmoral Castle. Haar kist werd zondagochtend door jachtopzieners van Balmoral naar de lijkwagen gedragen. De kist was te zien door de ramen van de wagen. Op de kist lag de koninklijke standaard en een krans gemaakt van bloemen uit de tuin van de zomerresidentie.

Langs de route stonden veel mensen die hun laatste eer aan de koningin wilden bewijzen. Onder meer in de stad Dundee, waar de rouwstoet halverwege de middag doorheen reed, stonden belangstellenden al vroeg in de ochtend aan de kant. Ook in Edinburgh waren veel mensen op de been, vooral in het centrum was het erg druk.