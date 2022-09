Rouwstoet met kist koningin Elizabeth op weg naar Schotse hoofdstad Edinburgh

De kist met het lichaam van de donderdag overleden koningin Elizabeth is zondag door de poort van Balmoral Castle gereden. Daarmee begint de lange rit van de rouwstoet naar Edinburgh.

In de Schotse hoofdstad wordt Elizabeth opgebaard in Holyroodhouse, haar formele Schotse woonpaleis. Dinsdag wordt haar lichaam overgebracht naar Londen. Op maandag 19 september vindt in Westminster Abbey de begrafenisceremonie plaats.

In de doorzichtige rouwauto is de kist van de koningin met daaroverheen de koninklijke standaard te zien. De koningin wordt begeleid door haar dochter Anne en Annes man Timothy Laurence. De stoet bestaat in totaal uit zeven auto's. Ook rijden een ambulance, politieauto's en een reserve-rouwauto mee.

De rit gaat eerst naar Ballater, het dorp in de buurt waar Elizabeth naar de kerk ging als ze in Balmoral verbleef. Langs de weg in Ballater staan honderden mensen. Zij namen in stilte afscheid van hun 'buurvrouw'.

Voor de kerk hebben de burgemeester en andere ambtsdragers zich verzameld. Daar staat ook de wereldpers om getuige te zijn van de laatste reis van de overleden vorstin.

Langs de kant staan veel mensen om koningin Elizabeth een laatste eer te bewijzen. Foto: Getty Images

