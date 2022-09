Bijna 2,5 miljoen Nederlanders zagen Charles' eerste toespraak als koning op tv

Bijna 2,5 miljoen Nederlanders hebben vrijdagavond op televisie de eerste toespraak van de nieuwe Britse koning Charles gezien, meldt Stichting KijkOnderzoek. Ruim een miljoen mensen zag de toespraak op NPO1. RTL Boulevard, dat live schakelde met de BBC, trok bijna een miljoen kijkers.

In zijn toespraak beloofde de koning zich de rest van zijn leven in te zetten voor de inwoners van het Verenigd Koninkrijk en andere landen waarvan hij staatshoofd is. Ook sprak hij vol lof over koningin Elizabeth als moeder en als vorstin en prees hij zijn echtgenote, koningin-gemalin Camilla.