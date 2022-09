Canada houdt zaterdag ceremonie voor koning Charles III

In de Canadese hoofdstad Ottawa wordt zaterdag een ceremonie gehouden om de troonopvolging van de Britse koning Charles III kenbaar te maken. Dat heeft het kantoor van de Canadese gouverneur-generaal vrijdag (lokale tijd) bekendgemaakt.

De ceremonie begint om 10.00 uur (16.00 uur Nederlandse tijd) in Rideau Hall. Dat is de officiële residentie van de gouverneur-generaal die door de Britten is benoemd en optreedt namens de koning.