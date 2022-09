Koning Charles in eerste toespraak: 'Ik zal u de rest van mijn leven dienen'

Koning Charles heeft vrijdagavond in zijn eerste toespraak als staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk gezegd dat hij alle inwoners van het VK en het Gemenebest de rest van zijn leven zal blijven dienen. Ook benadrukte hij de belangrijke rol van zijn zoon en troonopvolger William.

"Ik zal de rest van mijn leven de grondwet van ons land handhaven", zei de 73-jarige Charles in een vooraf opgenomen toespraak die vrijdag werd uitgezonden. Daarmee spreekt hij dus de belofte uit dat hij, net als zijn moeder, zijn leven lang staatshoofd wil blijven. De koning was zichtbaar geëmotioneerd tijdens zijn eerste toespraak.

De koning richtte zich in zijn toespraak tot alle inwoners van de landen uit het Gemenebest. "Waar u ook woont, in het Verenigd Koninkrijk, of elders in de wereld, en wat uw waarden ook zijn: ik beloof dat ik u trouw zal blijven dienen."

Hij zei daarbij te rekenen op de steun van zijn vrouw Camilla. "In de wetenschap dat ze me sinds ons huwelijk zeventien jaar geleden altijd trouw is gebleven, reken ik op haar als koningin-gemaal."

In zijn toespraak kondigde Charles ook aan dat zijn zoon William benoemd zal worden tot prins van Wales. "Met Catherine naast hem, weet ik dat onze nieuwe prins en prinses van Wales een bron van inspiratie zullen zijn. Ze zullen onze nationale discussies leiden, in de poging de uitersten weer bij elkaar te brengen."

'Mama, bedankt'

Ook nam de koning in zijn toespraak kort de tijd om zich te richten tot zijn andere zoon Harry. "Ik spreek mijn liefde uit voor Harry en Meghan, terwijl ze hun leven overzee verder bouwen", zei hij. Harry en Meghan deden in 2020 afstand van hun koninklijke titels. Harry was wel in Balmoral Castle bij zijn familie nadat Elizabeth was overleden. Meghan bleef in Londen.

Aan het einde richtte Charles zich nog tot zijn overleden moeder. "Mijn lieve mama, terwijl je aan je laatste reis naar papa bent begonnen, wil ik je zeggen: bedankt. Bedankt voor je toewijding aan onze familie en aan alle naties die je al die jaren zo trouw diende. Mogen vluchten van engelen je in je rust toezingen", besloot koning Charles zijn toespraak.

Charles is sinds donderdagavond, toen zijn moeder koningin Elizabeth overleed, koning van het Verenigd Koninkrijk. Hij was samen met zijn broers, zus en zoons bij Elizabeth in Balmoral Castle aanwezig toen ze overleed. Vrijdag verliet hij het Schotse kasteel om naar Buckingham Palace te reizen.

