Geen politieke macht, wel reizen zonder paspoort: zoveel gezag heeft Charles

We zien ze bij officiële gelegenheden, ze onderhouden nauw contact met de premier en zijn het gezicht van het land. Maar wat doet een Britse koning(in) nu precies? En hoeveel macht heeft Charles nu hij monarch is?

Door Danja Koeleman

Als koning is Charles staatshoofd. Niet alleen van het Verenigd Koninkrijk, maar ook van veertien andere landen die behoren tot het Gemenebest (zoals Australië). De Britse monarchie is, net als de Nederlandse, een constitutionele monarchie. De koning moet zich houden aan de grondwet. Daarin staat dat de vorst onschendbaar is en dat de ministers verantwoordelijk worden gehouden voor zijn gedrag.

De koning zet zijn handtekening onder wetten en koninklijke besluiten. Denk bijvoorbeeld aan de benoeming van een premier. Zijn macht is puur symbolisch en ceremonieel. Als de koning het niet eens is met een wet, dan moet hij dit voor zich houden. In uiterste gevallen kan hij zich uitspreken, maar de laatste keer dat dit gebeurde was in 1708.

Maar Elizabeth zou haar macht niet altijd symbolisch hebben gehouden. In het geheim zou zij weleens hebben gelobbyd bij politici, om toch invloed te hebben op regeringsbeleid. The Guardian deed hier onderzoek naar en vond er bewijs voor. Ook haar voorgangers zouden zich hier weleens schuldig aan hebben gemaakt.

Ook moet hij politiek neutraal blijven - hij kan dus geen voorkeur uitspreken voor een bepaalde partij. Toen er bij de verkiezingen van 2015 verwacht werd dat de stemmen zeer verdeeld zouden zijn, verliet Elizabeth de stad voor een weekend weg. "Daarmee wilde ze zeggen: 'Jongens, hier wil ik buiten blijven. Jullie maken je keuze en ik hoor wel wat het wordt'", zegt monarchiedeskundige Philip Murphy.

Elke woensdag heeft de koning een ontmoeting met de premier. De nieuwe premier Liz Truss zal Charles wekelijks bijpraten over regeringszaken. Deze ontmoetingen zijn privé, dus niemand weet wat hier precies besproken wordt. Wel wordt door velen aangenomen dat de vorst de premier regelmatig van adviezen voorziet.

De agenda van de koning komt vol te staan met afspraken. Met de Privy Council (adviesorgaan van de vorst) bijvoorbeeld, en met ambassadeurs. Ook is hij gastheer wanneer een ander staatshoofd het Verenigd Koninkrijk bezoekt.

Ook speeches behoren tot het takenpakket van de koning. Zo opent en sluit de monarch het parlementaire jaar met een toespraak (die Charles dit jaar al voor zijn rekening nam wegens de slechte gezondheid van zijn moeder). Met Kerst spreekt de vorst de Britse bevolking wederom toe.

De koning(in) is gastheer of -vrouw als een ander staatshoofd het land bezoekt. Zo ontving Elizabeth koning Willem-Alexander in 2018. Foto: Getty Images

En vergeet de staatsbezoeken niet. Elizabeth bezocht tijdens haar zeventig jaar op de troon 110 verschillende landen, waarvan sommige meerdere keren. Tijdens haar talloze reizen genoot Elizabeth een privilege dat anderen niet hebben: de Britse koning(in) hoeft nooit een paspoort bij zich te hebben. Charles mag zijn exemplaar dus ook weggooien.

Naast de staatstaken vervult Charles ook een minder formele rol: de 'head of nation'. "De koning is het gezicht van de nationale identiteit, eenheid en trots, geeft een gevoel van stabiliteit en continuïteit, erkent succes en zet zich in voor vrijwilligerswerk", zo is te lezen op de website van het Britse koningshuis.

De koning is beschermheer van meer dan zeshonderd goede doelen en andere organisaties. Er zitten maar 24 uur in een dag, dus Charles kan dat niet allemaal alleen. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn directe familie. Zijn zoon en troonopvolger William is hierbij zijn grootste steun.

"Elizabeth was altijd de perfecte constitutionele monarch", vindt monarchiekenner Murphy. "Een apolitieke en geliefde vrouw die zich altijd aan afspraken en normen en waarden hield."

Er wordt getwijfeld of Charles de rol ook op die manier gaat invullen. Hij is wat minder conventioneel en probeerde als prins al vaker invloed uit te oefenen op politieke kwesties. De toekomst zal uitwijzen hoe de Britse monarchie zich ontwikkelt onder het bewind van Charles III.

