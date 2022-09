Onvergetelijke uitspraken van Elizabeth (96), koningin van het fatsoen

De Britse koningin Elizabeth II is voor velen het symbool van vorstelijk fatsoen. Ze hield haar gezicht altijd in de plooi, maar was ook niet vies van een grapje. NU.nl zet een aantal van haar meest memorabele uitspraken op een rij.

Door Esther Villerius

Ik verklaar u dat ik mijn hele leven, of het nou lang of kort zal zijn, zal wijden aan het dienen van volk en vaderland.

Nog voordat Elizabeth koningin werd, deed ze deze belofte al. De woorden komen uit een speech die ze op haar eenentwintigste verjaardag uitsprak voor de radio in Kaapstad.

Wat ik u nu ga vertellen, zeg ik vanuit de grond van mijn hart.

Het Brits koninklijk huis kreeg veel kritiek voor de manier waarop ze met de dood van Diana omging. De vlag op Balmoral werd niet halfstok gehangen en alle televisies en radio's werden uit het Schotse kasteel verwijderd. Op de dag van de begrafenis brak koningin Elizabeth met een vijftig jaar oude traditie door het volk live toe te spreken. De waarderende woorden die ze over Diana zei, namen onder de Britten veel van de boosheid weg.

Wil je ze bij de rest van de bloemen leggen?

Het volledige publiek viel stil toen Elizabeth een week na Diana's auto-ongeluk uitstapte bij Buckingham Palace. De koningin liep in stilte langs de bloemenzee, totdat een klein meisje met een bos bloemen naar haar zwaaide. De vorstin doorbrak de stilte en vroeg of het meisje de bos bij de rest van de bloemen wilde leggen. Het meisje, Katie Jones genaamd, antwoordde: "Nee, deze zijn voor u, mevrouw."

Zoals elke familie, hebben ook wij onze eigenaardigheden, onstuimige jongeren en familieruzies.

Dit werd in 1989 door Elizabeth gezegd tegen een aantal staatshoofden die samen met haar aan boord van het koninklijke jacht Britannia waren.

1992 is geen jaar waarop ik met het volste plezier zal terugkijken. Om met de woorden van een van mijn meer sympathieke gesprekspartners te spreken: het is een 'annus horribilis' gebleken.

Deze woorden sprak Elizabeth in datzelfde jaar uit tijdens een speech in Londen. Er was brand uitgebroken in het kasteel van Windsor en het huwelijk van drie van haar kinderen liep stuk.

Wat is de datum?

Tijdens een verschijning in het openbaar riep Elizabeth deze vraag luidkeels het publiek in. Ze vierde die dag het 72-jarig trouwjubileum met haar man, prins Philip.

Als je mij vraagt wat ik na 25 jaar huwelijk van het hele idee 'familie' vind, dan kan ik simpel en overtuigd antwoorden: ik ben ervoor.

De koningin maakte grapjes over haar huwelijk, maar was er ook serieus vóór. In de speech die ze hield voor haar zilveren jubileum met prins Philip in 1972 sprak ze deze bemoedigende woorden uit.

Ik heb deze week wel twee bosjes gekregen. Misschien willen ze me dood hebben.

Toen Elizabeth in 2016 de Chelsea Flower Show bezocht, deelde een tuinier haar mede dat lelietjes-van-dalen giftig kunnen zijn. De koningin beantwoordde hem met deze grap.

Rouw is de prijs die we betalen voor liefde.

Deze boodschap bracht koningin Elizabeth tijdens een kerkdienst in New York, na de terroristische aanslagen van 11 september. Ze vervolgde: "We kunnen troost vinden in het idee dat er betere dagen zullen volgen. We zullen weer met onze vrienden samen zijn. We zullen weer met onze families samen zijn. We zullen elkaar weer ontmoeten."

