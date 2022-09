Charles koning, William troonopvolger: dit verandert er voor de Britse royals

Met het overlijden van koningin Elizabeth wordt het Britse koningshuis logischerwijs flink opgeschud. Charles is koning geworden en ook andere royals krijgen nu een andere titel en andere taken. Wat gaat er veranderen?

Charles zal in diepe rouw zijn, maar wordt wel gelijk in het diepe gegooid: vrijdagmiddag zal hij zijn eerste speech als monarch geven. Ook heeft hij een audiëntie met de nieuwe Britse premier Liz Truss en het kabinet. Met de verandering van koningin naar koning wordt ook het Britse volkslied aangepast: de titel daarvan wordt God Save the King, in plaats van God Save the Queen.

William is naast hertog van Cambridge nu ook hertog van Cornwall, graaf van Chester en hertog van Rothesay. Zijn vrouw Catherine draagt daarvan nu de vrouwelijke titels. Het Instagram-kanaal van de twee is al aangepast naar Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge. Met zijn nieuwe titel wordt William automatisch ook eigenaar van het Cornwall-landgoed. Dit omvat ruim 524 kilometer aan land, verdeeld over meer dan 23 districten. Hiervoor was Charles eigenaar van deze gebieden.